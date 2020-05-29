إغلاق نقابة المحامين والنادي النهري بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا

أعلنت لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا في نقابة المحامين، أنه تحقق لديها، ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وأكدت اللجنة، أنه تم التعامل طبيا وفق الإجراءات المقررة مع الحالات المذكورة، وجار متابعتهم.

وأضافت: حرصا من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة، تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة، لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ، وعليه تقرر الآتي:

أولاً: غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي، ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد 30، 31 مايو، وذلك لإجراء التعقيم اللازم مع حصر المخالطين، والتنبيه عليهم سرعة التواصل مع اللجنة.

ثانيا: حرصًا على استمرار العمل الضروري لإدارة العلاج، تم نقل مقر العمل لاستلام خطابات العلاج خلال اليومين المذكورين، إلى المقر الكائن بعمارة فتح الله بشارع رمسيس.

ثالثا: تستمر اللجنة في عملها، وتلقي البلاغات عن الحالات المشتبه بها أو المصابة للتعامل اللازم معها.