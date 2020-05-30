اليوم.. الجامعات تبدأ تطبيق قرار منع الدخول بدون ارتداء الكمامات

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، تطبيق قرارا منع الدخول لجميع منتسبيها من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلاب وغيرهم من المترددين على الجامعات، دون ارتداء الكمامات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الحكومة المصرية، لمجابهة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا تنفيذيًا بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب لكليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها، إلا إذا كانوا مرتدين "الكمامات الواقية"، وذلك اعتبارًا من اليوم، لحين إشعار آخر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1069) بشأن بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفترة التالية لإجازة عيد الفطر.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الفئات التي ينطبق عليها القرار، تلتزم بارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بالجامعة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مضيفًا أنه يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة، إلا إذا كانوا مرتدين "الكمامة الواقية".

وأصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بإلزام أعضاء المجتمع الجامعي من هيئة تدريس وإداريين وعاملين بإرتداء الكمامة.

كما كلّف المتيني، إدارة الأمن الجامعي بحظر دخول أي شخص إلى داخل أسوار الجامعة دون ارتداء الكمامة، اعتبارا من اليوم السبت، الموافق 30 مايو الحالي.

وأعلنت إدارة جامعة حلوان، إلزام المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين بارتداء الكمامات، وحظر دخول أي فرد من دون ارتداء الكمامة لأي منشأة أو وحدة أو مستشفى تابع للجامعة، اعتبارا من اليوم، السبت الموافق 30 مايو الحالي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بارتداء المواطنين والعاملين الكمامات بجميع المنشآت والمرافق العامة، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إدارات الأمن والشؤون الإدارية، لتنفيذ قرار الدولة بكل دقة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن جانبها، قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جميع منتسبي الجامعة من الدارسين والموظفين والمترددين على الجامعة، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية خلال فترات التواجد داخل مقرات الجامعة، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.