"المصرية للأدوية" تنفي طرح علاج كورونا التابع لـ"الصحة" في الصيدليات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن طرح "الشركة المصرية لتجارة الأدوية"، بالصيدليات المختلفة في محافظة القاهرة، الأدوية التي تقوم وزارة الصحة بإعطائها لمرضى كورونا خلال فترة الحجر الصحي في المستشفيات، أو تلك التي تقوم بتوصيلها للمنازل لمرضى كورونا في العزل المنزلي.

ومع انتشار هذه الأنباء، بدأ المواطنون في البحث عن تلك الصيدليات، التي تتيح الحصول على الأدوية الموجودة في بروتوكول وزارة الصحة لعلاج مرضى كورونا.

وعلى الفور، أصدرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك نفيا لما تم تداوله، من توفيرها للأدوية بالصيدليات التابعة لها، موضحة الآتي: "قامت إحدى الصفحات بنشر صوره لشنطة تقول إنها للعلاج المنزلى وتصرف من صيدليات المصرية، وهذا الكلام عار تماما من الصحة، وأدوية البروتوكول تصرف من وزارة الصحة فقط".

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قامت بتحديث تطبيق "صحة مصر" لإضافة خدمة إمكانية التواصل بين وزارة الصحة ومصابي كورونا في العزل المنزلي، والتي تتيح من خلالها متابعة المريض داخل المنزل لحظة بلحظة، إضافة إلى إرسالها حقائب الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها إلى منازلهم أو الحصول عليها من أقرب وحدة صحية، وذلك بالنسبة للمرضى المحولين للعزل المنزلي عقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابيته.