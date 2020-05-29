نائب بورسعيد يقترح 4 أماكن بديلة للعزل المنزلي لمصابي كورونا

طالب الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، باستبدال العزل المنزلي لمصابي كورونا بـ4 أماكن أخرى بالتزامن مع توجه وزارة الصحة إلى سياسة العزل المنزلي للمصابين والذين لا يحتاجون إلى الحجز في المستشفيات.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية، إلى أنه أن المنازل ليست ضمانة لعدم انتقال الفيروس من المصابين إلى الأصحاء، لافتا إلى قلة الوعي في التعامل مع الحالات المصابة أو نقص الإمكانيات كضيق مساحة المنازل وعدم توافر وسائل تهوية مناسبة.

وقدم النائب مقترحا حدد فيه المدينة الجامعية ببورفؤاد لعزل المصابين بالتعاون مع جامعة بورسعيد وتحت الإشراف الطبي لكلية الطب جامعة بورسعيد، بالإضافة إلى المدينة الشبابية لعزل المصابين بالتعاون مع وزارة الشباب، ونزل الشباب التابع لمديرية الشباب والرياضة، ومعسكر الكشافة في بورسعيد بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وبيوت الشباب المصرية في بورسعيد بالتعاون مع جمعية بيوت الشباب.

وقال حسين، إن العزل بالأماكن المُقترحة يساعد على انحسار المرض، وتسهيل الإشراف الطبي للأطقم الطبية وسهولة المراقبة وضمان الالتزام بالعزل، وتسهيل تقديم الخدمات لهم من منظمات المجتمع المدني أو المتطوعين وسهولة تعقيم أماكن التواجد وذلك للحالات التي لا تحتاج الحجز في المستشفيات، مشدداً على مراعاة أن يكون العزل في هذه المنشآت تحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة وفقاً لبروتوكول العلاج المُعتمد.