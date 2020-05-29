"أوقاف الإسماعيلية": ارتداء الكمامات لجميع العاملين بداية من الأحد

أعلن الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، التنبيه على جميع العاملين بديوان عام مديرية أوقاف الإسماعيلية والإدارات الفرعية التابعة لها اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 31 / 5 / 2020 الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا إرتداء الكمامات داخل الديوان العام والإدارات الفرعية، وعدم المصافحة والمعانقة، وترك مسافات كافية بين الأشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن متر.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية على عدم السماح لأى فرد من المواطنين بالتواجد بديوان عام المديرية والإدارات الفرعية التابعة للمديرية بدون إرتداء الكمامة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.