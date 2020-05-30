أستاذ أمراض معدية: إذا ارتدى 80% من المواطنين كمامات سينتهي كورونا

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والأمراض المعدية بطب القصر العيني، إن هناك دراسة أثبتت أنه لو ارتدى 80% من الشعب الكمامة سيختفي فيروس كورونا من المجتمع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الكمامة هي الأمل الرخيص والسهل الذي يمكن التمسك به من أجل مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تجرى يوميًا على الفاكسين وغيرها من الأدوية.

وتابع: "مش أقل من سنة ونص ويكون الفاكسين آمن في الاستخدام لعلاج كورونا، وكل العلاجات المستحدثة حتى ريمديسيفير ليس العلاج المنتظر لأنه يقلل مدة المكوث في المستشفى 4 أيام".