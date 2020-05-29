عمرو أديب: العالم كله هيفتح على آخر يونيو.. في الحركة بركة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن شهر يونيو سيكون شهرًا تاريخيًا، بالنسبة لمواجهة فيروس كورونا، على مستوى العالم.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "الحياة هترجع فيه لطبيعتها الجديدة، والعالم كله هيفتح من هنا حتى آخر شهر يونيو".

وتابع، أن كندا فتحت الحدائق والمطاعم، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، كما أن أسبانيا فتحت الباب أمام السياحة، ولكن مع تطبيق بعض الإجراءات.

وأردف: "الفكرة إننا لازم نسلك عشان نفتح، وإيطاليا هي الدولة الوحيدة اللي فاتحة مطارها، لأن الناس تعبت، لكن عملت إجراءات في المطاعم والمدارس".

وواصل: "العديد من شواطئ فلوريدا وكاليفورنيا وبريطانيا فتحت، يبدو إن الناس عرفوا إن الموضوع خلص، و عندهم كلام بيقول إن مفيش فيروس ينتقل بنفس القوة لمدة 70 يومًا وهو ليس كلامًا علميًا".

وأشار، إلى أن دبي شهدت فتح كل المراكز التجارية: "وفي النهاية هذه الشعوب عندها نوع من أنواع التباعد والحرص والوعي والعلم، في حركة هناك لكن فيها بركة، والسينمات والمسارح فتحت هناك في دبي".

وواصل: "فيه ناس أمريكا وفرنسا وإيطاليا لا تلتزم ولكن الغالبية ملتزمة، حتى الإسرائيليين قالوا معلومة مهمة جدًا إن لو الإصابات رجعت تزيد مش هنقفل، لأن في سبل أخرى لمعالجة الأمر".

وأشار، إلى أن مهنة الحلاق عادت إلى الحياة مرة أخرى في عدد كبير من الدول كإيطاليا وأسبانيا والسويد، كما أن "كوريا الجنوبية فتحت ورجعت قفلت تاني واكتشفوا 67 حالة في اليوم، ما أدى إلى غلق الحدائق ودور السينما والمطاعم".