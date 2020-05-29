وفاة 78 مصابا بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم، تسجيل 78 وفاة جديدة ناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"في العاصمة موسكو، مقابل 76 حالة في إحصائية أمس الخميس، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2408

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا المستجد في موسكو، إن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 78 شخصًا، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز الروسي، أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2408 أشخاص، بعد أن كانت 2330 في الإحصائية السابقة.

وأشار هذا العدد إلى ارتفاع نسبي للوفيات بكورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية يوم 25 مايو 76 حالة، وفي 26 مايو 73، وفي 27 مايو 71، وفي 28 مايو 76.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 175829 إصابة مؤكدة، بينها 74725 حالة شفاء.

وكان عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أكد أمس الخميس، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

وسجلت في روسيا، حتى صباح اليوم، 387623 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 4374 وفاة و159257 حالة شفاء.