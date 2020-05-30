عمليات المحتوى بـ"تيك توك": لسنا بحاجة إلى نشره.. يلاقي رواجا واسعا

قال هاني كامل، مدير عمليات المحتوى في برنامج "تيك توك" شمال أفريقيا، إن البرنامج ليس بحاجة إلى نشر التطبيق بين المستخدمين وزملائهم، أو الدعوة إلى استخدام التطبيق، ولكنه يلاقي رواجا واسعا، منذ إنشاءه حتى الآن.

وأضاف "كامل"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن كل القضايا الموجودة أمام النيابة العامة المصرية، لا تتعلق بالبرنامج أو تحويل أموال من قبل القائمين على التطبيق ومستخدميه، موضحا أن بيانات المستخدمين مشفرة، ولا يمكن للعاملين بالمؤسسة الدخول عليها ولا يملكون صلاحية لذلك من الأساس: "تحقيق مجلس الشيوخ هي قضايا كيدية، ولم يتم التأكيد على وجود تخزين لبيانات المستخدمين".

وأكد أن التطبيق يراعي المحاذير الخاصة بعدم استخدام الجنس: "لو ثبت وجود محتوى غير لائق، يتم إرسال بلاغ لديه ويتم التعامل معه فور الوصول"، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إنشاء بروتوكولات تعاونية مع منظمات عالمية وأخرى محلية في مصر، وفي حال ثبوت وجود أيه مشكلات يتسببها البرنامج، ما كان لوزارة الصحة أو بنك الطعام المصري الاشتراك على ذلك البرنامج.

وتابع: "الضوابط والأخلاقيات الخاصة بكل دولة، تختلف عن الدولة الأخرى، فما يتم تطبيقه في مصر، غير ما يتم تطبيقه في الصين أو أمريكا أو غيرها من الدول، الأخلاقيات تختلف وكذا الثقافات".