اندماجا مع "البرنس".. شباب يرقصون فرحا بعد اعتداء "علا" على "فتحي"

استمرارًا لنجاح مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يُعرض على شاشة "dmc" ضمن السباق الرمضاني، ونظرًا لتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل، تأثر الكثيرون بما فعله الفنان أحمد زاهر، الذي يؤدي دور "فتحي البرنس"، وما فعله في الطفلة فريدة حسام، التي تؤدي دور "مريم" بنت "رضوان البرنس".

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لتجمع شبابي يشاهدون أحداث المسلسل في حلقة أمس الثلاثاء، وتفاعلوا مع المشاجرة بين "علا"، التي تجسد شخصيتها الفنانة نور، وبين أحمد زاهر، الذي يُجسد شخصية فتحي، حيث تعدت علا عليه بالضرب بالصفع على وجهه وضربة "بقالب طوب"، تسبب في نزيف دم من رأسه.

وأظهر الفيديو، انتفاض جميع الشباب المشاهدين للمسلسل، معلنين فرحهم الغامر بسبب الاعتداء على "فتحي"، وقاموا بالهتاف بـ"علا .. علا .. علا"، واحتضنوا بعضهم بعضًا، احتفالا بالتعدي بالضرب على أحمد زاهر.

في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متوليا مسؤولية الجميع، والمسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونخبة من الفنانين.