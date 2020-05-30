وكيل خطة النواب: خطة تقشفية لمواجهة عجز الموازنة العامة

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستسلم تقريرها النهائي الخاص بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020- 2021، إلى مكتب المجلس قبل منتصف يونيو المقبل، تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة.

وأشار "عمر"، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنه تم إمهال اللجان البرلمانية فرصة، لمراجعة الموازنات الخاصة بكل وزارة.

وقال: نبحث حاليا إعداد اقتراحات لوضع الخطة التقشفية للعام المالي الجديد، في إطار تداعيات فيروس كورونا.

وشدد "عمر"، على أن لجنة الخطة والموازنة، كانت استمعت لعدد من الوزارات على مدار اجتماعاتها السابقة، وكان هناك مطالب مقدمة من النواب، بضرورة التقشف فى بعض البنود الواردة من الموازنة الجديدة، لسد العجز فى بعض القطاعات الأخرى.

وقال: لابد من البحث عن بدائل لمواجهة عجز الموازنة العامة.