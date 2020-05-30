طبيب أمراض صدرية: لم تثبت جدوى مناعة القطيع في مواجهة كورونا

قال الدكتور صلاح زين الدين، طبيب أمراض صدرية في مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، إن بداية عدوى فيروس كورونا في أوروبا، كانت شديدة جدًا، حيث يعتمدون على مناعة القطيع.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن مناعة القطيع، معناها أنه عند إصابة من 60 إلى 70% من المواطنين بالعدوى، يحملون نوعًا من المناعة، تنقطع سلسلة التواصل بين الفيروسات، وبالتالي لا تنتقل العدوى، اعتمادًا على أن كل إنسان أصيب بكورونا، بنى نوعًا من المناعة دائمة أو لمدة طويلة "سنة تقريبًا".

وتابع: "كل هذا غير مؤكد، وهناك مخاطرة كبيرة من انتشار فيروس كورونا والهيئات الصحية ما زالت تدعو إلى الحماية والتباعد الاجتماعي بشكل أساسي".

وأشار، إلى أن حوالي 90% من المرضى لا يعانون من أعراض شديدة ويكون الزكام خفيفًا، و10% يعانون من أعراض شديدة، و5% نسبة وفاة من إجمالي الإصابات كبيرة جدًا لأن المرض أصاب حوالي 5 ملايين شخصًا".

وحول العزل المنزلي، قال إن هناك نوعان من العزل المنزلي، موضحًا أن الأول يكون في حال إذا كانت الشبهة في الإصابة ولا يحتاج إلى الذهاب للمستشفى ويبقى في المنزل لمدة أسبوعين: "90% من المصابين بالمرض تظهر الأعراض عليهم في اليوم الخامس، و10% يتأخر ظهور الأعراض عندهم وتظهر في نهاية الأسبوعين".

وأشار، إلى أن النوع الثاني من العزل يكون لمصاب بالمرض، ولكن بأعراض خفيفة تتركز على أوجاع في الجسم وبعض الحرارة دون تأثير على الجهاز التنفسي: "ويجب البقاء في المنزل والامتناع عن مخالطة الناس لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع مع تناول السوائل".