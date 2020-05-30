كيف ستتعايش "الأوقاف" مع وباء كورونا في ظل خطة العودة؟

أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ للبدء في مرحلة ما بعد إجازة العيد، وكيفية التعامل مع وباء كورونا، في إطار خطة الدولة للعودة والتعايش بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة الأوقاف عدة قرارات داخل الديوان العام، أهما ارتداء الكمامة، ومنع دخول اَي صاحب مصلحة للوزارة بدون الكمامة، كذلك منع التصافح والتعانق وتقبيل يد العلماء، ومواصلة التعقيم والتطهير والتعقيم.

كما طالبت الوزارة بضرورة تهوية المكاتب وتطهيرها، كذلك وجود مسافة متر على الأقل بين كل موظف وآخر. وتعمم تلك القرارات أيضا على هيئة الأوقاف والمدربات بالمحافظات.

وتعمل الوزارة على تنفيذ خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد، ووجه وزير الأوقاف بعدة أمور، وهي: تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد، وتجهيز 320 ألف متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد.

كذلك تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، وتكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.

كما تم تكليف رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل مجلس الإدارة.

ووجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية.

كما وجه كل من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات، باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل.