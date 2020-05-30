مدرس طب نفسي عن مستخدمي "تيك توك": "أغلبهم سيكوباتيين ضد للمجتمع"

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس الطب النفسي للأطفال والمراهقين بطب الأزهر، إن تطبيق "تيك توك"، تم تصديره من دولة الصين في عام 2016، وتحول إلى أسمه المعروف به حاليا في 2017، وحاليا بلغ عدد مستخدميه أكثر من مليار ونصف مستخدم.

وأضاف "حمودة"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن انتشار فيروس كورونا، ومكوث عدد كبير من المواطنين حول العالم في المنازل، واهتم بالطبيق الكثير منهم، بخلاف تصدر حسابات الفنانين عليه، الذي ساعد في انتشاره، موضحا أن عدد كبير من مستخدمي التطبيق، يبحثوا عن الشهرة أو المكاسب المالية، أو وجود مشكله لديهم للحصول على الأموال بطريقة سهلة: "عندهم اضطرابات هستيرية".

وأكد أن هؤلاء الأشخاص يسعون دائما إلى لفت الأنظار لديهم، ووجود عدد كبير منهم "سيكوباتي" ضد المجتمع، بشكل عام: "هيحط أي محتوى علشان يجيله فلوس عليه، وممكن يحط محتوى خليع أو غير أخلاقي علشان يجيله عليه مشاهدات".