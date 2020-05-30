طبيب: تناول الفيتامينات والينسون للوقاية من كورونا "تقاليع فاضية"

قال الدكتور صلاح زين الدين طبيب أمراض صدرية في مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، إن استخدام الفيتامينات لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، "تقاليع على الفاضي".

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "ليس لها معنى أو جدوى ولا تفيد، وهناك اعتقاد أن الزنك قد يفيد المريض مع الأدوية التي يتناولها، لكنه لا يحمي ولا يمنع الإصابة".

وتابع: "باقي المتممات الغذائية مثل فيتامين سي وفيتامين دي والينسون، لا تحمل أي إفادة صحية تذكر أبدًا، من ناحية الإصابة بالعدوى".

وأشار، إلى أن تأثير أي مرض يعتمد على جهاز المناعة، والذي قد يكون ضعيفًا أو قويًا، حيث أن من عوامل التأثير عليها كمية الفيروسات الداخلة إلى الجسم: "إذا كانت كمية فيروس كورونا الداخلة كبيرة يكون تأثيرها على الجسم كبيرًا ويمرض الشخص بشكل أسرع، وبعض الشعوب لديها مخصصات جينية تجعل أجسامها لا تستقبل الفيروس بعكس شعوب أخرى وهو ما يفسر فتك كورونا بالشعوب الأوروبية أكثر من الشعوب الشرقية".