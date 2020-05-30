لا عزاء لكورونا.. زفة عفش عروسة وفتح طفاية حريق على الأطفال بالدقهلية

على أنغام بعض الأغاني الشعبية، تجمع عدد كبير من أطفال قرية "هلا" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لحضور زفة عفش عروسة، من بيتها إلى شقة العريس.

وخلال مقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر شاب يمسك بطفاية حريق، ويفتحها في الهواء محدثا غبار لمواد الإطفاء دون اعتبار، إلى وجود أطفال أو صحتهم، والأطفال يصفقون ويفرحون بموسيقي الدي جي.

وقال عماد الغليان، أحد أهالي القرية، إن الفيديو تم تصويره أثناء نقل عفش عروسة، دون اتخاذ لأي من إجراءات السلامة في ظل انتشار فيروس كورونا، بل تجمع الأطفال بشكل كبير علاوة علي تجمع الأهالي.

وأضاف الغلبان لـ"الوطن"، أن أحد الشباب فتح طفاية الحريق، واستنشقها الأطفال والكبار، وهي مواد بالتأكيد ضارة بهم.

وأشار إلى أن القرية ظهر بها إلى الآن، 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أحدهم، بالإضافة إلى اثنين آخرين تم أخذ مسحات منهما.