محمود البزاوي لـ أمير كرارة: يا بطل مصر رفعت قيمة الفنانين

وجه الفنان محمود البزاوي، رسالة للفنان أمير كرارة، بعد نجاح الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، والتي جسدت بطولة ضباط وجنود الكتيبة 103 بقيادة أحمد منسي.

وكتب "البزاوي"، عبر حسابه على الانستجرام، "ممثل وفنان وعبقري وبطل ونجم وانتحاري في إبداعك، يا عظيم يا بطل مصر والعرب، حققت اللي نفسنا فيه، ورفعت من قيمة كل فنان مصري".

وأضاف "البزاوي"، موجهًا حديثه لـ"كرارة": "هافتخر بأني فنان بيك، هافتخر إني وقفت قدامك في يوم من الأيام، هافتخر بأني صاحبك، يا أمير الفن المصري والعربي".

ونشر "البزاوي"، صورة تجمعه بنجل شقيقه وهو أحد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء، مصحوبة بتعليقه، وقوله "ملحمة البرث‬⁩ النهاردة أنا فخور و هفضل فخور لأنه شرف إن ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي، أحد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء، ألف رحمة و نور عليك يا فخر العيلة يا بطل شوفتك وسطهم النهاردة يا حبيبي".

مسلسل الاختيار والذي يعرض على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

يتناول مسلسل الاختيار، قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏