البزاوي: دوري في "همام في أمستردام" لم يكن فكاهي وتحول

قال الفنان محمود البزاوي، إن دوره في فيلم "همام في أمستردام"، لم يسعي خلاله تمثيل دور فكاهي، بينما سعى لتمثيل دور شخص قادم من الأرياف إلى بلد أوروبية، ويحرص عما تعلمه من عادات وتقاليد مختلفة عن تلك الدولة، غير أن وقوفه أمام الفنان محمد هنيدي وأحمد السقا، وتلك المجموعة، ساعدت الدور في الظهور بهذا الشكل: "كنت بتعامل أنا طه القناوي اللي رايح هولندا".

وأضاف "البزاوي"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المسابقة التي مثل فيها أمام الفنان نور الشريف، أعجب به الأخير، ونصحه بالذهاب إلى محافظته، وتلقي تعليمه ودخول معهد فنون مسرحية: "قالي هفكرك هنتقابل"، مشيرا إلى أنه قام بعمل مشاهد كوميدية: "خدني تحت باطة وقالي روح المحلة خلص ثانوية عامة، وأدخل معهد فنون مسرحية".

وأكد أنه أثناء أدائه لأحد الأدوار في فيلم مع الفنان نور الشريف بعد سنوات، ذكره بما حدث: "قالي أنا شوفتك قبل كده، ولما فكرته بالواقعة، نده على عاطف الطيب، وقاله شوفت يا عاطف، أنا صح من سنين، وكنت داخل معهد فنون مسرحية، وأنا متأكد أني هنجح".