"عشان متتخدعش".. كيف تختبر الكمامات قبل شرائها؟

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم أمراض الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن هناك عدد كبير من الكمامات المتوافرة في الأسواق المصرية، قد تكون في أغلب الأحيان غير مطابقة للمواصفات، ولا تقي مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف "عقبة" خلال تصريح له عبر "الوطن"، أن الكمامة يجب أن تكون مكونه من طبقتين على الأقل، وفي حين كانت مكونه من طبقة واحدة، فهي لا تقي من الإصابة: "الكمامة الواحده غير صالحة للوقاية من كورونا"، موضحا أن الكمامات المكونة من طبقات متعددة، لا تسمح بنفاذ البكتيريا والفيروسات إلى الفم أو الأنف.

وشرح رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، كيفية التفرقه بين الكمامات المتواجدة في الأسواق بالفيديو.