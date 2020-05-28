رئيس جامعة عين شمس يوجه نصائح للمواطنين حول التعامل مع أزمة كورونا

وجه الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عددا من النصائح المهمة للشعب المصري، يجب اتباعها الفترة المقبلة في ظل إجراءات الدولة المصرية للتعايش مع كوفيد 19 كورونا، أبرزها اتباع جميع الإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة المصرية والجهات العلمية المختلفة بشأن الحذر من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى إرتداء الكمامات واستعمال المعقمات والمطهرات للأيدي والأسطح المختلفة تجنبا للإصابة بالمرض.

وأضاف المتيني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجب على الجميع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين في جميع المناطق المزدحمة، وكذلك اللجوء إلى الخارج إلا للضرورة القصوى، وكذلك الاهتمام بالنظام الغذائي السليم والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد في المؤتمر الصحفي الذي سبق عيد الفطر، أنه اعتباراً من منتصف يونيو سيتم البدء فى إجراءات عودة الحياة إلى طبيعتها فى عدد من القطاعات، مثل الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب مع إجراءات احترازية.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بهذا الأمر تباعاً، مثلما بدأنا مع السياحة الداخلية، واعتباراً من النصف الثانى من شهر يونيو ستتم دراسة العودة التدريجية لبعض الشعائر الدينية فى دور العبادة، مشدداً على أن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا تأتى بعد تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن الفيروس مستمر وسيوجد لفترة، وعودة الحياة الطبيعية ستتم عبر إجراءات احترازية صارمة، بشكل يضمن صحة وسلامة المواطنين، والحد من فرص انتشار الفيروس.