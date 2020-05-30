أديب عن رجاء الجداوي: "مشكلتنا معاها أنها صاحبة واجب وقلبها أخضر"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفنانة رجاء الجداوي أنها دائما ما تكون بجوار من يحتاج إليها: "صاحبة واجب أوي، ومشكلتنا معاها أنها صاحبة واجب، وقلبها أخضر".

وتمنى "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، الشفاء من إصابتها بفيروس كورونا حاليا: "باقة ورد لحبيبتي وروحي وعنيا رجاء الجداوي"، مضيفا: "رجاء عمرها ما يطلع منها لفظ خارج، وبشتغل معاها من سنين وليا الشرف والسعادة، وهي ست في سن الـ80، وتشتغل وتكافح وتجيب رزقها بعرق جبينها".

وطمأن "أديب" جمهورها عليها بقوله: "أنا مبحبش أزعجها كتير بس هي درجة حرارتها ساعات تنخفض وساعات بترتفع، وحالتها مستقرة، أتمنى لها الشفاء وإن شاء الله تعود لينا قريب".