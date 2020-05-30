"التطبيقيين" تستأنف تقديم خدماتها اليوم.. والكمامة شرط دخول المبنى

تستأنف النقابة العامة للتطبيقيين، عملها وتقديم كل الخدمات لأعضائها، بدء من اليوم السبت، حتى الأربعاء، من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.

وأكدت النقابة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه طبقا للاجراءات الاحترازية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لن يتم السماح لأي شخص بدخول مبنى النقابة إلا بارتداء الكمامة.

وناشدت النقابة أعضائها بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتنظيمية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، لمنع عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19، أثناء صرف دفعة المعاشات بمقر النقابة العامة للتطبيقيين، للأعضاء المستحقين.

وأشارت النقابة، أنها تقوم بإجراء فحص لدرجة الحرار والكشف على أعضاء هيئة المكتب، والعاملين والمترددين على مبنى النقابة قبل الدخول، كما أنه تعقيم المبنى بشكل كامل.