إنشاء مدينة حرفية تضم 100 ورشة.. أول تصريح لنقيب التطبيقيين بمطروح بعد انتخابه

أعلن أحمد حسن نقيب التطبيقيين فى مطروح فى أول تصريح له عقب انتخابه، عن إنشاء مدينة حرفية داخل المنطقة الصناعية بمطروح، وتضم ١٠٠ ورشة لمختلف المهن والحرفة التخصصية.

وأضاف "حسن"، اليوم، فى تصريح خاص لـ "الوطن" أنه سيتم إجراء برتوكول بين النقابة ومنظمات المجتمع المدنى لتبادل الخبرات وثقل المهارات بالتعاون بين النقابات والجمعيات الأهلية، وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل لسوق العمل، وإستكمال الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم، وتطوير مصيف النقابة وإنشاء نادى مستقل للأعضاء.

وأشار إلى أن النقابة أنشأت فى عام 1998 وكأن أول إجتماع لها فى غرفة صغيرة فى مصيف النقابة بطريق شاطىء روميل بمدينة مرسى مطروح، وكانت النقابة وقتها لا تملك غيره، حتى أصبحنا نمتلك برجين ومصيف ٥ نجوم، ونستقبل حوالى أكثر من ١٠٠ أسرة أسبوعيا خلال المصيف وتعتبر أول نقابة تمتلك مقرات خاصة بها وأبراج مصيفية.

ولفت أن نقابة التطبيقيين بمطروح صاحبة أكبر معارض للسلع المعمرة فى مطروح وأجودها، وكانت تضم أجود وأشهر الماركات على مدار ثلاث معارض متتالية خلال أربعة سنوات، ومن مميزاتها أنها كانت بدون مقدم وأول قسط عند الإستلام، وحازت على إعجاب وقبول أهالى مطروح، مما دفعت أكثر من ٣٠٠ شاب على الزواج من خلال منتجات المعارض، ولازالت تلك السلع موجودة فى كثير من منازل أبناء مطروح، لجودتها وتنوع مصادرها، وكانت النقابة سباقة وفريدة فى إقامتها لتلك المعارض لخدمة أبناء مطروح.