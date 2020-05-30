البزاوي: مسلسل الاختيار خلق بطل شعبي جديد.. وأهو ده اللى صار "مبهر"

قال الفنان محمود البزاوي، إن دوره في مسلسل "أهو ده اللي صار"، عاش بداخل أدق تفاصيله، حتى خرج في النهاية بشكل أبهر المشاهدين: "من الأدوار اللي كنت عايش جوه الشخصية بشكل كبير أوي".

وأضاف "البزاوي" خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المسلسل يعد حالة شعرية لم يؤديها في أعماله من قبل، وهو عمل أبهر الكثيرون، موضحا أنه بالنسبة لمسلسله "فرصة ثانية"، شهد علاقات شخصية جيدة بين العاملين فيه شعر به المشاهد: "مسلسل اجتماعي خفيف وفيه خط رومانسي لذيذ وجزء تشويقي".

وأكد أن مسلسل "الاختيار"، يعد خلق لبطل شعبي جديد، ونجح المسلسل في تحقيق الغرض من عمله بشكل كبير: "نجح في وصوله للهدف المعمول لأجله".

وأضاف "البزاوي"، أن المسلسل تابعه قطاع كبير من المواطنين، من أجل رؤية الدراما، ويعد البطل الشهيد أحمد منسي، بأن يكون بطل شعبي جسده "أمير كرارة" في العمل: "كان عاجبني المسلسل والتكاليف والفرجة، وكنت أتمنى أن تتهافت عليه المنصات الدولية مثل نيت فيليكس وديزني لاند"، موضحا أن منسي يصلح بأن يكون بطل عالمي، وليس شعبي فقط، ويجب توزيعه عالميا: "عايزين نجيب رد فعل عالمي، وتركيبه العمل متناسقة".

وأكد أن ابن أخيه قد استشهد في حق الشهيد" بالقرب من منطقة "كمين البرث" في شمال سيناء: "كان أقرب واحد ليا في العيلة، وأخر صورة قبل استشهاده مباشرة".

وقال "البزاوي"، إن مسلسل "كلبش"، تم تصميمه من قبل المؤلف والمخرج، على صنع بطل شعبي جديد، على غرار أفلام ومسلسلات "الترسو": "فجأة اكتشفنا أن فيه بطل بيطلع، وعملنا منه أجزاء".