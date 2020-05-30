عاجل.. مقتل شخص بعد إطلاق نار على متظاهرين في مدينة ديترويت الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية مقتل شخص بعد تبادل إطلاق نار مع متظاهرين في احتجاجا على مقتل المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت السلطات الأمريكية، أنه تم إلقاء القبض على شرطي مينيا بوليس، المتهم بقتل "جورج فلويد"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء أمس، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وقتل شخص، أول أمس الخميس، مع تواصل المظاهرات في شوارع عدة مدن رئيسية أمريكية احتجاجا على مقتل شخص من السود من جانب شرطي أمريكي أبيض يوم الاثنين الماضي.

ففي مدينة مينيا بوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، والتي شهدت حادث مقتل الشاب جورج فلويد (46 سنة)، قبل يومين، اندلعت موجة من المظاهرات الاحتجاجية الليلية للمرة الثانية على التوالي والتي شابتها أعمال سلب ونهب للمباني التي أضرمت فيها النيران بينما اشتبك المتظاهرون مع أفراد الشرطة الذين أطلقوا القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وفقا لمصادر الشرطة وشهود العيان.

وكشفت مصادر، أن شخصا لقي حتفه إثر إطلاق النار عليه اليوم بالقرب من موقع المظاهرات بالمدينة، واعتقل آخر وتقوم الشرطة بالتحقيق في الحادث.

وعلق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على مقتل جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية، قائلًا: إن العنصرية لا يمكن أن تكون أمرًا اعتياديًا في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.