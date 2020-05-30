رئيس قسم المناعة يحذر من بروتوكولات كورونا على السوشيال: غير صحيحة

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن ممارسة الطب وعلاج المرضى تحتاج إلى إعطاء العلاج على حسب كل حالة، والتي من شأنها تقييم الأعراض عند التمريض نتيجة للفحص المعملي، إلى جانب الكثير من العوامل منها سن المريض وحالته المرضية والأمراض المصاحبة ومدى استعداده لأخد علاج وعدم وجود آثار جانبية أو محتملة جراء استخدام أي دواء.

وأضاف "عقبة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المداع على شاشة قناة TEN، أن كلمة البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا من المفترض أن تعطي بعض الحرية في الاستخدام، وليس استخدام نظام واحد في علاج كل المرضى ولكن يجري تفصيل العلاج لكل حالة على حسب السن والنوع وإذا كانت امرأة هل هي حامل أو تُرضع طفل، واستعداد جسم الإنسان لتقبل هدا العلاج "مفيش بروتوكول واحد".

وأوضح أن كل حالة تتحدد على حسب شدتها هل هي شديدة أم مصاحبة مضاعفات، "كل الروشتات على السوشيال ميديا غير صحيحة ونوع من العنترية"، موضحا أن دراسة الطب تجعل الطبيب حكيم أي حكيم في اختيار العلاج المناسب للحالة على حسب الظروف التي يعاني منها المريض، واختيار الدواء المناسب للحالة هي مهارة الطبيب.