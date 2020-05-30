رئيس الأورجواي في الحجر الصحي بعد اجتماعه مع موظفة مصابة بكورونا

يخضع رئيس الأورجواي، لويس لاكال بو، لحجر صحي، بعد حضوره اجتماعا مع موظفة أثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن مكتب الرئاسة في بيان.

وحضرت "ناتاليا لوبيز"، الموظفة في وزارة التنمية الاجتماعية، اجتماعا مع رئيس الدولة ووزير الدفاع في الحكومة، خافيير غارسيا، في ريفيرا بالقرب من الحدود البرازيلية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت الرئاسة إن "لاكال بو" والأشخاص الآخرين المعنيين سيخضعون السبت، لفحص لكشف "كوفيد-19"، وسيبقون في الحجر الصحي حتى صدور نتائج التحاليل، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكان الاجتماع يتعلق بإدارة هذه البؤرة لفيروس كورونا المستجد في المنطقة الحدودية.

جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأوروجواي، بلغ 816 مصابا، بينهم 114 فقط ما زالوا يخضعون للعلاج.