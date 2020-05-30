استقرار الدولار في جميع البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لمدة أسبوع، وفق ٱخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك وشركات الصرافة أول أمس الخميس.

وكان الدولار، حقق مكاسب 11 قروشًا خلال الأسبوع الماضي مقابل الجنيه في عدد كبير من البنوك.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي - الأهلي الكويتي - بيريوس- المصري الخليجي - قناة السويس - مصر إيران للتنمية - المصرف المتحد - المشرق - الأهلي المتحد - المصرف المتحد - التنمية الصناعية - التجاري الدولي -الإمارات دبي الوطني - التعمير والإسكان - hsbc - قطر الوطني" الأعلى قيمة لشراء وبيع الدولار، حيث سجل البيع 15.91 جنيه، و15.81 جنيه للشراء.

فيما سجل بنكي مصر والأهلي المصري الأقل سعرا في البيع، ليباع الدولار بـ15.89 جنيه و15.79 جنيه للشراء.