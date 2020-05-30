بالكمامة.. أبناء أسيوط يبدؤون مرحلة التعايش مع كورونا

بدأ أبناء محافظة أسيوط مرحلة جديدة من التعايش مع فيروس كورونا المُستجد، بارتداء الكمامة الطبية سواء بالشارع أو في حالة ترددهم على جميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وظهر المواطنون في الشوارع والمواصلات العامة والخاصة مرتدين الكمامة، فيما طالب محافظ أسيوط اللواء عصام سعد مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء والجهات التنفيذية بالمحافظة، بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة.

وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرار معاقبة المخالفين، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانب آخر تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أعمال تعقيم وتطهير جميع المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافةالمرافق.