"كمامات مجانية".. رئيس جامعة حلوان يكشف إجراءات التعايش مع كورونا

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة وضعت خطة العمل الجديدة في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن التعايش والتعامل مع أزمة كورونا، موضحا أن الجامعة قررت تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية الواقية للمحافظة على الجميع، والمتمثلة في منع دخول جميع منتسبي الجامعة بالحرم الرئيسي وبحرم الكليات الخارجية دون ارتداء كمامة واقية.

وأضاف نجم أن مجلس الجامعة قرر توزيع الكمامات مجانا كأول مرة لجميع قاطني الجامعة، على أن يمنع بعد ذلك الدخول للحرم نهائيا دون ارتداء كمامة، اعتبارا من غد السبت الموافق 30 مايو الحالي، مضيفا أن تقرر وضع كميات كبيرة من المطهرات بالأماكن التي يتواجد بها العاملين بالإدارات والكليات المختلفة، بالإضافة إلى تقليل كثافة العاملين بالمكاتب والغرف والقاعات، فضلا عن توفير وسائل الحماية الشخصية من أقنعة وقفازات وملابس وقائية للأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح نجم في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم التنبيه على جميع إدارات الأمن والشؤون الإدارية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة بدأت الاستعداد لامتحانات الفرق النهائية من تعقيم للاماكن، ووضع مخطط المسافات في المدرجات لأداء الامتحانات، وتقليل كثافتها لثلث العدد، بمعنى أن القاعة ذات كثافة 100 طالب، سيتم تقليلها لـ 35 طالبا، خاصة وأن الامتحانات للفرق النهائية فقط.

وبشأن الإصابة بين الأطقم الطبية بكوفيد 19، أوضح رئيس الجامعة أنه تم إصابة طبيبين من أعضاء هيئة التدريس بمستشفى 15 مايو، وتم علاجهم وتعافوا من المرض وخرجوا من العزل أول يوم العيد.