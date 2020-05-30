181 حالة جديدة.. تراجع في الوفيات اليومية بكورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 181 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد قفزة قياسية بـ232 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا، في روسيا اليوم السبت في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت بذلك 4 آلاف و555 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت الغرفة عن رصد 8 آلاف و952 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد-19) خلال اليوم الأخير، ما يمثل ارتفاعا طفيفا لليوم الثالث على التوالي (مقارنة مع 8 آلاف و572 إصابة أمس الجمعة و8 آلاف و371 إصابة الخميس و8 آلاف و338 إصابة الأربعاء)

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 396 ألفا و575، بما في ذلك 224 ألفا و551 حالة نشطة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (78 وفاة و2367 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الأكثر تضررا بالفيروس التاجي في روسيا بـ2408 وفاة و178 ألفا و196 إصابة).

وأشار التقرير إلى أن 8 آلاف و212 مريضا تماثلوا للشفاء التام من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 167 ألفا و469.

وأجريت في روسيا حتى الآن 10.3 مليون فحص طبي لتشخيص حالات كورونا.