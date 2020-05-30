في 4 خطوات.. البيئة تعلن عن خطتها للتعايش مع كورونا

شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ضرورة التزام العاملين بالوزارة وأجهزتها بتنفيذ الأمر الإداري الصادر والذي ينص على:

أولا: أي موظف يشعر بأعراض العدوى يبلغ رئيسه المباشر في الحال ويتواصل مع الخط المخصص من وزارة الصحة 105 ويقوم رئيسه بدوره بإخطار شؤون العاملين، وفي حال ثبوت تمارضه يساءل قانونيا.

ثانيا: أي موظف يوجد في أسرته مصاب بالفيروس يقوم بإخطار جهة عمله بذلك ويقوم رئيسه المباشر بإخطار شؤون العاملين.

ثالثا: ضرورة إلزام جميع العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها بارتداء الكمامات داخل مقار العمل، ويساءل قانونيا كل من يخالف ذلك.

رابعا: تكليف إدارة الرعاية الطبية بمتابعة الحالات ومتابعة العاملين المثبت ارتفاع درجة حرارتهم، وعدم السماح بدخولهم المبنى ويمنع منعا باتا دخول أي من المواطنين أو المتعاملين مع كافة الإدارت إلا مرتدي الكمامة، وقياس درجة حرارته قبل دخول الجهاز.