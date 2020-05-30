فرض ارتداء الكمامة بالأماكن العامة ووسائل النقل في البحيرة

كثفت الوحدات المحلية والمديريات والجهات المعنية، جهودها لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية في البحيرة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه سيجري اعتباراً من اليوم السبت، إلزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقي وركاب وسائل النقل الجماعي، بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة 4 آلاف جنية للمخالف.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات والتفتيش على الصيدليات وأماكن المستلزمات الطبية للتأكد من توفر الكمامات، مشيراً إلى التنسيق مع جميع الجهات الوطنية والمشاركة المجتمعية لتوفير الكمامات بأسعار مخفضة ومجانية.