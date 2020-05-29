إيران تتحدى العقوبات الأمريكية.. وتتمسك بأنشطتها النووية

أكدت إيران، اليوم، أن خبراءها سيواصلون النشاطات النووية، رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عالمين إيرانيين، واصفة العقوبات بأنها استمرار للسلوك "العدائي" للولايات المتحدة الأميركية.

ونقل التلفزيون الإيراني بيانا رسميا عن الهيئة الإيرانية النووية انتقد القرار الأمريكي مشيرا إلى أن العقوبات سوف تجعلهم "مصممين على تطوير جهودهم التي لم تتوقف أكثر من ذي قبل"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وكانت الخارجية الأمريكية قد فرضت الأربعاء عقوبات على اثنين من المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وهما ماجد أغائي وأمجد سازغار، اللذان يشاركان تطوير وإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها ستلغي جميع إعفاءات العقوبات التي تشمل التعاون النووي المدني باستثناء واحد يتعلق بمحطة بوشهر للطاقة النووية.

وقد سمحت الإعفاءات للشركات الروسية والأوروبية والصينية بمواصلة العمل في المنشآت النووية المدنية الإيرانية دون فرض عقوبات أمريكية، كما أن الإعفاءات التي سمحت بالعمل في محطة آراك للماء الثقيل ومفاعل طهران للأبحاث كانت قائمة حتى الآن.