وكيل زراعة دمياط يتابع مشاكل المزارعين عبر الفيديو كوانفرنس

قام المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بمتابعة أعمال المرور الميداني والزراعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث قام بالتواصل مع المزارعين بعدة قرى بنطاق المحافظة، ونقل لهم اهتمام الوزير البالغ بالتواصل معهم والاستجابة لمطالبهم.

كما استعرض "عبدالسميع"، خلال اللقاءات أهم المعاملات والتوصيات الفنية المعتمدة خلال الفترة الحالية، واستمع لمطالب المزارعين والتي أوصى بالاستجابة الفورية لها، مؤكدا على حرصه الشديد على تنفيذ تعليمات الوزير بالاستمرار في التواصل مع المزارعين والعمل على رفع كفاءة العمل بقطاع الزراعة، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد في ظل الأوضاع الراهنة حفاظا على سلامة المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة مع تحقيق زيادة في معدلات الإنتاج.