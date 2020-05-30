وزير الزراعة من كفر الشيخ: نهدف لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، محطة الإنتاج الحيواني بعاصمة كفر الشيخ.

وأجرى الوزير جولة تفقدية بمحطة تسمين العجول، والتي تعد ضمن 6 محطات للإنتاج الحيواني بالمحافظة، يوجد بها نحو 11 ألف رأس من عجول الأبقار والجاموس، والأغنام والماعز.

وقال القصير: "نعمل على كافة المحاور حاليا لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتوفير السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ، فضلا عن توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي للمزارعين"، مشيرا الى أن جائحة كورونا أثبتت أن الزراعة عنصر أساسي في اقتصاديات الدول، باعتبارها من القطاعات المرنة، والتي تتأقلم مع كافة الظروف والأحداث.