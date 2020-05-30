وزير الزراعة يصل كفر الشيخ لتفقد مشروعات إنتاجية وحيوانية

وصل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل قليل، إلى محافظة كفر الشيخ، لتفقد بعض المشروعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والبحثية المهمة التابعة للوزارة.

ومن المقرر أن يجري جولة تفقدية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، ثم يتفقد حصاد المحاصيل الزراعية بمزرعة سخا للبحوث الزراعية، كما سيتفقد قطاع الإنتاج الحيواني.

وسيطمئن وزير الزراعة، على الإجراءات الاحترازية، التي يجري تطبيقها داخل مزارع الإنتاج الحيواني بمحطة سخا، كما سيزور مزارع الإنتاج التابعة للوزارة.

واستقبل الوزير كل من ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، وعددا من القيادات.