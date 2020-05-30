"مختار": قوافل صندوق تحيا مصر دعمت 550 ألف أسرة أولى بالرعاية

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، إن هناك بعض الفئات التي تضررت من جراء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا نتيجة توقف بعض الأنشطة مثل العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، وبالتالي كثف الصندوق خلال الفترة الماضية دعمه لتلك الفئات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتواصل مع منظمات المجتمع المدني.

وأضاف "مختار" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنه تم إجراء اجتماعات مكثفة قبل إطلاق قوافل صندوق تحيا مصر مع وزارة التضامن وكل أطراف العمل المجتمعي والقطاع الخاص والتي تعد الأكبر، حيث تم إرسال القافلة الأولى في 4 محافظات تتطلب تدخل فوري، منها أسيوط وسوهاج ودمياط، والقافلة الثانية جاءت في 22 محافظة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الدعم لـ 550 ألف أسرة أولى بالرعاية من خلال القوافل على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن 20 منظمة من المجتمع المدني شاركت في الحملة، إضافة إلى 600 جمعية قاعدية موجودة على الأرض، موضحا أن القافلة الثالثة في الحملة استهدفت 300 ألف أسرة محملة بـ 3 آلاف طن من الأغدية و140 طن من الدواجن و130 طن من الخضروات.