للتأكد من ارتداء الكمامة.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على المترو

طالب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على وسائل النقل الجماعي وعلى رأسها مترو الأنفاق، للتأكد من تنفيذ قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات حتى لا يكون هناك احتمالات لوجود إصابات جديدة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكد المسعود لـ"الوطن"، أن التزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل وسائل النقل الجماعي يساهم في تقليل فرص انتشار فيروس كورونا، بجانب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف أنه يجب أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وتشديدها داخل مترو الأنفاق، نظرا لأنه وسيلة النقل التي تنقل ألاف الركاب يوميا.

وتابع المسعود، أنه يجب الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر، وإبراز علامات التباعد أمام شبابيك التذاكر، وارتداء العاملين الكمامات، مع وجود تطهير وتعقيم مستمر لجميع المحطات واستمرار بث الرسائل الإذاعية للتوعية بتعليمات الوقاية من المرض والواجب اتخاذها من قبل الركاب قبل وبعد صعود المترو.

وشدد على ضرورة تنفيذ العقوبات على المخالفين للتعليمات، ومنع دخول أي مواطن للمترو بدون ارتداء الكمامة، والتفتيش المستمر داخل العربات للتأكد من أن جميع الركاب يرتدون الكمامة.