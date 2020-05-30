"الكرنك" و"البريء".. أعمال حسن حسني ضمن أفضل 100 فيلم في السينما

بصوته الرخيم وهيئته الوقورة وحضوره القوي، دائما ما يجذب الكثير من الجمهور في مختلف الأعمال الفنية، ليسجل اسمه في قلوبهم وبين صفحات التاريخ، ويحظى بالمشاركة ضمن 4 أعمال في قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، مازالوا ينبضون بالحياة والنجاح رغم رحيل الفنان حسن حسني فجر اليوم.

بين الكثير من أعماله المميزة، شارك الراحل حسن حسني بمجموعة أفلام ستظل خالدة في تاريخ السينما، حيث إن أحدهم كان مشاركته الأولى بالعمل السينمائي، بعدما كان من نجوم المسرح، وهو فيلم "الكرنك"، مع المخرج علي بدرخان في عام 1975، وقدم دور صغير هو "جرسون قهوة الكرنك"، ودارت أحداثه خلال حقبة الستينيات، حينما تتغير حياة مجموعة من الطلبة الجامعيين، دائمي التردد على مقهى شهير هو "الكرنك"، بعد تعرضهم للاعتقال والتعذيب.

توالت فيما بعد أعماله المميزة على الشاشة الكبيرة، حيث شارك أيضا في عام 1986، في فيلم "البريء"، مع الراحل أحمد زكي، من تأليف وحيد حامد وإخراج عاطف الطيب، حيث جسد شخصية الضابط فهيم، وتناولت أحداثه حياة شاب فقير يعبث بأفكاره صديق يساري له، قبل أن ينخرط في عمليات التعذيب التي شهدتها البلاد بعد سياسة الانفتاح.

ظل يعرض الفيلم بصورته غير الكاملة، حتى وافق وزير الثقافة السابق فاروق حسني عام 2005، بمهرجان السينما القومي، تكريما للفنان الراحل أحمد زكي، وعرضت النسخة الكاملة للفيلم دون حذف للمرة الأولى على شاشة السينما، بعد إنتاجه بـ19 عاما، لما واجهه من اعتراضات رقابية، حيث شاهده وزراء الداخلية والدفاع والثقافة في عام 1986، وطالبوا بحذف عدد من مشاهده وتغيير نهايته، ليصنف العمل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما.

بعد عامين، شارك أيضا حسن حسني مع أحمد زكي في فيلم "زوجة رجل مهم"، المصنف بالقائمة نفسها، حيث قدم دور مساعد وزير الداخلية به والذي يرتبط في الأحداث بعلاقة مع العقيد هشام، "غير السوي والمتسلط" ويستغل منصبه بأسوأ الطرق، ما يجعل زوجته تعيش في معاناة شديدة، ويرصد العمل فترة تغييرات سياسية واجتماعية مهمة بذلك الوقت، والفيلم من إخراج محمد خان، وتأليف رؤوف توفيق.

"ليه يا بنفسج"، الصادر عام 1993، واحدا من قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما، والعمل الرابع للراحل حسن حسني بها، حيث جسد دور الكفيف "عيد" الذي يغني ويجتمع حوله أبناء الحارة، منهم الأصدقاء الثلاثة الذين تدور حولهم أحداث الفيلم الاجتماعي، وهو من إخراج رضوان الماشف، وتأليف سامي السيوي، وبطولة فاروق الفشاوي ولوسي ونجاح الموجي.

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، فجر اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر يناهز 88 عاما.

وولد الفنان حسن حسني في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة.