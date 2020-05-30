الصين تختبر حاملة طائراتها "محلية الصنع" في مناورات بحرية

قالت وزارة الدفاع الصينية إن حاملة الطائرات الوحيدة المصنعة محليا "شاندونج"، تجري تدريبات في البحر، لاختبار أسلحة ومعدات وتعزيز تدريب الطاقم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رن قوه تشيانج، أمس، أن التدريبات تجري كما هو مخطط لها، ولم تتأثر بانتشار فيروس كورونا في البلاد، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأكد تدشين حاملة الطائرات "شاندونج"، العام الماضي، من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج صعود البلاد كقوة بحرية إقليمية في وقت تتنامى فيه التوترات مع الولايات المتحدة وغيرها بشأن التجارة وتايوان وبحر الصين الجنوبي.

وتعد حاملة الطائرات "شاندونج" ثاني حاملة طائرات صينية تدخل الخدمة بعد الحاملة "لياونينج"، التي جرى شراؤها في الأصل كهيكل من أوكرانيا وتجديدها بالكامل، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتعتمد الحاملتان على تصميم سوفييتي مع سطح ذو مسار مرتفع للإقلاع بدلا من الأسطح المنبسطة التي تستخدمها حاملات الطائرات الأميركية الأكبر حجما بكثير، وهما مدعومتان بوحدتي طاقة تقليدية تعملان بالوقود النفطي، مقارنة بالوقود النووي الذي تستخدمه حاملات الطائرات والغواصات الأميركية.

ويرى مراقبون أن الصين تسعى جاهدة لتجاوز الولايات المتحدة كقوة بحرية مهيمنة في آسيا، وتفتخر بأكبر أسطول بحري في العالم من حيث عدد السفن.

وتقول بكين إن حاملات الطائرات ضرورية لحماية سواحلها وطرقها التجارية، ولكن ينظر إليها آخرون أيضا على أنها تدعم مطالبها بالسيطرة على تايوان ذاتية الحكم وبحر الصين الجنوبي.