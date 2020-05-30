توريد 121 ألف و433 طنا من الأقماح داخل صوامع الغربية

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم، عن توريد 121 ألف و433 طنا و723 كيلو حتي اليوم، من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع 179 طنا و712 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 288 طنا و80 كيلو، والبنك 441 طنا و802 كيلو .

وقال المهندس علي عبد الجواد، إنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل، والتي تبلغ 130 ألف و703 أفدنة.

كما تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، فيما يذكر أن حصاد القمح كان في بداية أبريل السابق.