إخلاء سوق "الكفر الجديد" من الباعة الجائلين في الدقهلية

أخلت رئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، سوق "الكفر الجديد" من الباعة الجائلين وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن أخذ كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحظر أي تجمعات.

وخرجت حملة بقيادة المهندس السيد أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل لإخلاء تجمعات لبعض الباعة الجائلين بالكفر الجديد بشارع البحر، بواسطة فريق عمل رئاسة المركز وقوة من مركز شرطة ميت سلسيل في إطار الإجراءات الوقائية والاحتكارية لمواجهة فيروس كورونا وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.