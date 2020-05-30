مراكز الدقهلية تتابع ارتداء الكمامات في المواقف والشوارع

تابع رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الدقهلية، اليوم، تطبيق قرارات رئيس الوزراء، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وارتداء الجميع للكمامات في الأماكن العامة والمواصلات العامة والخاصة.

وتابع أحمد هلال رئيس مركز ومدينة طلخا، بحركة تشغيل ونقل الركاب بالموقف الجديد بطلخا، وكذلك الوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بالإجراءات الاحترازية.

وتفقد المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مدينه جمصة، والعميد عبدالعزيز البدراوي مأمور قسم شرطه جمصة، شوارع المدينة وموقف جمصة العمومي؛ للتأكد من تنفيذ قرار ارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

وحذرت مراكز ومدن الدقهلية المواطنين من الوقوع في المخالفة وارتداء الكمامات حتى لا يتعرضون للغرامات التي تصل إلى 4 آلاف جنيه.