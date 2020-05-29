محافظ الدقهلية: كمائن ثابتة ومتحركة لضبط أي مواطن لا يرتدي الكمامة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن الكمائن الشرطية الثابتة والمتحركة وإدارة المرور ستقوم بتحرير المخالفات في حالة ضبط أي سائق أو راكب لا يرتدي الكمامة، قيمتها 4 آلاف جنيه وتطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والمجمعات والسوبر ماركت والمحلات، وفي جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة وسيارات السيرفيس.

وأضاف مختار، في تصريحات صحفية، أنه جار التنسيق مع القوات المسلحة ونقابة الصيادلة ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين لتوفير كمامات بأسعار مخفضة ومجانية، وضخ كميات إضافية من الكمامات لمنع وجود سوق سوداء أو محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعارها، لافتاً إلى أنه على الجانب الآخر هناك تنسيق مع قطاع الدقهلية العسكري لتطهير وتعقيم البؤر التي تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم تكليف الطب الوقائي بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم طبقاً للمخطط تحت إشراف المحافظة.

وأشار إلي أن القرارات الجديدة تتضمن حظر التحرك على الطرق من الساعة 8 مساءا حتى6 صباحا والسماح لبعض التحركات الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، مع استمرار غلق المتنزهات وأماكن الترفيه والكافيهات والنوادي الليلية والحدائق العامة، ويقتصر العمل على تقديم خدمة " التيك أواى " من المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية والتى تقدم المأكولات والمشروبات، وتقدم خدمة " التيك أواي" خارج ساعات الحظر والانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم ،وكذا غلق جميع المحلات التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.

وأوضح محافظ الدقهلية أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توفير البيئة الآمنة للمواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة وصحة المواطنين في كافة أرجاء البلاد.