رفع 46 حالة إشغال وإغلاق مداخل السويقة بمدينة القصاصين

أعلنت هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، أنه تم تنفيذ عدة حملات اليوم، من بينهم حملة مكبرة لرفع 46 حالة إشغالات بالشوارع منها فروشات مخالفة كانت تعوق مرور السيارات وفض السويقة بمدخل مدينة القصاصين، وإغلاق كل المداخل الرئيسية المؤدية إلى (السويقة) داخل المدينة بمعدات مجلس مدينة القصاصين، ومنع تواجد الباعة الجائلين في الشوارع الرئيسية بالمدينة تحت إشراف المهندس سمير طلبة سكرتير مركزومدينة القصاصين الجديدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت رئيس مدينة القصاصين الجديدة على تواصل الحملات لمنع إقامة الأسواق وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المواطنين، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع والميادين والقرى التابعة للمدينة وتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.