جامعة القناة تعلن استمرار العمل بالإجازات الاستثنائية

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بالإجازات الاستثنائية، لحين صدور قرارات أخرى.

وأشارت هجرس إلى أنة فيما يخص تخفيض الأعداد التي لا ينطبق عليها قرار رئيس الوزراء، فيتم التنسيق مع مديري عموم الإدارات وأمناء الكليات بما لا يؤثر على سير العمل، حتى 13 يونيو المقبل.

وكانت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة السويس، أصدرت قرارًا تنفيذيًا بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب لكليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها بدون الكمامات الواقية.