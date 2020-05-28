رئيس جامعة القناة تشيد بجهود الأطقم الطبية

وجهت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، رسالة تقدير للطاقم الطبي الذي أشرف على المصريين العائدين من الخارج خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية للطالبات، منذ 22 مايو وحتى 28 من الشهر نفسه.

وأضافت رئيس الجامعة: "أن نجاح منظومة العمل يأتي من تعاون الجهود الإدارية والطبية حيث جاء الدورالفعال لأمين عام الجامعة المحاسب سمير النجار وهدى فرج الأمين العام المساعد، بالإضافة إلى الجهود والالتزام الملحوظ لطاقم التمريض برئاسة سحر عبد الوارث رئيس التمريض الذين يشكلون أحد أهم دعائم منظومتنا الطبية وكذلك الجهود الإدارية بالمدينة متمثلة في المسؤول الإداري حسام مرسي".

كما أشادت هجرس بالدورالفعال لكلية الطب ومجلس إدارة المسشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.