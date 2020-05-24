رئيس جامعة القناة تشارك العائدين من الخارج فرحة العيد في الحجر الصحي

شاركت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس بالمدينة الجامعية للبنات، أبناء مصر العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر المبارك.

ويقضي فوج أبناء مصر العائدين من الخارج، فترة الحجر الصحي المؤقت تنفيذا للإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحرصت رئيس الجامعة على التواجد بمقر المدينة أول أيام عيد الفطر المبارك، وبحضور الدكتور محمد القيشاوي مدير المستشفى الميداني، وهدى فرج أمين الجامعة المساعد، وجرى توزيع أعلام مصر وحلوى وهدايا تذكارية على أفراد الفوج، وسط أجواء تعكس الفرحة، وضمن إجراءات احترازية مشددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.