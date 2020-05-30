المهندسين: مد فترة تحديث بيانات المعاش لمدة شهر بسبب كورونا

قررت النقابة العامة للمهندسين مد فترة تحديث معاشات النقابة لمدة شهر، بخصوص معاش تحت الستين حتى 30 يونيو المقبل، ومد معاش الأسر حتى 31 يوليو، حيث يتم تحديثهما مرة كل عام، أما معاش فوق الستين يتم تحديثه أول أكتوبر المقبل، حيث يتم مرة كل عامين.

وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك يأتي تقديرا من نقابة المهندسين لأعضائها، نظرا لما تمر به البلاد من استمرار مكافحة جائحة كورونا واستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتابعت: كانت النقابة قد قامت بالاستمرار في صرف معاشات المهندسين الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال شهر مارس 2020 ومد فترة التحديث إلى آخر مايو الجاري، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقرر المد مرة أخرى.